Ludovic Orban: Plafonarea indemnizațiilor demnitarilor a dus la o economie de 1,2 miliarde de lei

Plafonarea indemnizațiilor în cazul demnitarilor a condus, potrivit estimărilor, la o economie de peste 1,2 miliarde de lei, a afirmat premierul interimar Ludovic Orban, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor.

„În ceea ce priveşte plafonarea indemnizaţiilor, nu am plafonat indemnizaţiile numai pentru primari şi viceprimari. Am plafonat indemnizaţiile pentru toţi cei care primesc indemnizaţii din funcţii de demnitate publică: pentru parlamentari, pentru miniştri, pentru preşedintele României, pentru mine, ca prim-ministru. Iar rezultatul este că s-a făcut o economie la buget de peste 1.200.000.000, pe estimările pe care le-am făcut. Care nu e o sumă de lepădat”, a declarat Ludovic Orban.

Cu toate acestea, OUG nr. 1/2020, prin care Guvernul Orban a plafonat indemnizațiile demnitarilor, s-a lovit de opoziția parlamentarilor PSD, care au dat aviz de respingere actului normativ în Comisia economică și cea de buget din Senatul României. Ulterior, plenul a respins ordonanța.

„Ieri ne-au respins OUG nr. 1. Este o rușine ce face PSD, bătaie de joc. OUG nr. 1, care corectează gravele pertubări provocate în economie de OUG 114. Ei, practic, vor să reintroducă taxa pe fiecare companie energetică, vor să naționalizeze Pilonul II de pensii. Ca să nu zic că vor, efectiv, să distrugă construcția bugetară. În construcția bugetară, noi am adoptat o serie de măsuri, cum este interzicerea detașării din privat în sistemul public, care a scos din sistemul public foarte multe mii de angajați, care în momentul de față reduc cheltuielile bugetare. Plus că, în momentul de față, e un sistem foarte serios. Nimeni nu intră în sistemul public decât prin concurs organizat în condițiile legii, cu competență dovedită, cu posibilitatea de a exista o competiție pentru ocuparea funcțiilor publice. De asemenea, am înghețat indemnizațiile demnitarilor. Ei, respingând OUG nr. 1, de fapt își cresc lefurile lor. Asta au făcut pesediștii, și-au crescut lefurile”, a declarat Ludovic Orban, după ce PSD a respins în Senat corecturile făcute de PNL la așa-zisa „Ordonanță a lăcomiei”.

Întrebat cum poate PNL să blocheze tentativa PSD de a restaura prevederile din OUG 114, Ludovic Orban a răspuns: „Atac la CCR. Sigur, acesta a fost votul în Senat, la Camera Deputaților ne vom bate. Facem un apel la raționalitate. Deci, efectiv aruncă țara în aer. Eu atâta lipsă de responsabilitate n-am văzut. Acum au băgat accelerat foarte multe proiecte de lege, care sunt în dezbaterea Parlamentului, care generează noi și noi cheltuieli, care reduc diferite categorii de venituri ale bugetului de stat. Comisia Europeană declanșează procedura de deficit excesiv din cauza găurilor bugetare pe care ni le-au lăsat ei, datorită dezmățului care s-a făcut pe banii publici, și ei vin și generează noi și noi cheltuieli pentru buget. Cum să revenim cu deficitul în ținta de deficit care e stabilită prin tratatul de la nivelul UE, adică de 3%, dacă ei permanent adoptă noi legi care generează noi cheltuieli și care reduc și mai mult veniturile? Este o iresponsabilitate crasă! E o disperare!”.