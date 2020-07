Ludovic Orban: Planul de relansare economică este foarte ambițios. Va schimba strategia de dezvoltare a României (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la debutul ședinței de Guvern, că programul de relansare economică la care au lucrat liberalii este unul foarte ambițios și „va schimba viziunea asupra modului în care România trebuie să se dezvolte”. Orban le-a cerut miniștrilor ca până la sfârșitul lunii să fie gata toate instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a proiectului. Planul va fi prezentat oficial miercuri după-amiază, alături de președintele Klaus Iohannis și în prezența reprezentanților misiunilor diplomatice.

„Planul Național de Investiții și Relansare Economică va schimba strategia de dezvoltare a României, va schimba viziunea asupra modului în care România trebuie să se dezvolte, să se modernizeze, să-și crească competitivitatea pe plan internațional și sunt convins că prin acest plan vom reuși să asigurăm o dezvoltare accelerată a României, o creștere economică care să fie bazată pe piloni sustenabili.

Vă adresez solicitarea să finalizați toate proiectele de acte normative necesare pentru implementarea tuturor măsurilor care sunt prevăzute în plan. Ministerul de Finanțe, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul de Externe trebuie să fie implicați în continuare în asigurarea adoptării deciziilor favorabile României la nivel european, de la aprobări de scheme de ajutor de stat la procedurile necesare pentru accesarea fondurilor europene care pot fi la dispoziția României. De asemenea, identificarea de resurse suplimentare de la finanțatori instituționali, pentru a putea să asigurăm suportul financiar pentru acest program ambițios.

Până la sfârșitul săptămânii toate proiectele de acte normative trebuie elaborate și transmise pe circuitul de avizare al ministerelor, astfel încât în maxim o lună să avem toate instrumentele pentru punerea în practică a Programului de Investiții și Relansare Economică. Am spus că reclădim România, de fapt o modernizăm.

Astăzi va fi prezentat public programul. Alături de noi va fi președintele României, care a fost partenerul nostru în această perioadă și alături de care am putut să punem la un punct un program atât de ambițios. Miniștrii care au pregătit programe sectoriale să fie pregătiți să informăm corect cetățenii. Vor fi prezenți la eveniment și reprezentanții misiunior diplomatice, să creăm o predictibilitate, să știe toată lumea la ce să se aștepte”, a declarat Ludovic Orban.

