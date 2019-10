Ludovic Orban, despre intrarea PMP la guvernare: ”Există disponibilitatea de a-și pune la dispoziție specialiștii. Vom stabili nivelul de implicare” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat, miercuri, după negocierile cu PMP că partidul condus de eugentomac este dispus să intre la guvernare.

„După discuția pozitivă cu deputații din grupul minorităților, urmare a căreia liderul a anunțat disponibilitatea de a susține guvernul, azi am avut a doua întâlnire pozitivă cu PMP. Am susținut împreună foarte multe demersuri comune cu PMP și discuția a fost una pozitivă în care am stabilit teme importante și o dorință de colaborare.

Evident că am discutat și despre intrarea PMP la guvernare, există disponibilitatea lor de a participa cu specialiști, vom stabili nivelul de implicare la următoarea discuție. E o primă rundă de discuții. (...) PNL și PMP sunt membre în PPE, avem foarte multe puncte comune, afinități, colaborăm de multă vreme, sunt convins că ne vom înțelege și parlamentarii PMP vor vota guvernul.

Există disponibilitate din PMP de a-și pune la dispoziție specialiștii, rămâne să armonizăm pozițiile despre nivelul de reprezentare în guvern”, a declarat Ludovic Orban.

În ceea ce privește încercarea PSD de a tergiversa votul asupra noului guvern până la alegerile prezidențiale, liderul PNL a declarat: ”Eu sunt foarte optimist, sunt convins că ne-am testat colaborarea cu partenerii la moțiunea de cenzură. Vă amintesc minciunile PSD, pot să vă spun că numărul parlamentarilor care susțin guvernul a crescut semnificativ peste 238, câți au votat moțiunea, există peste 15 parlamentari dispuși să voteze guvernul, deși nu au votat la moțiune

Încercarea PSD va fi zădărnicită. Orice zi în care e ținut la Palatul Victoria acest premier și stau la butoane miniștri habarnici e o zi pierdută pentru România”.

