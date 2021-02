Ludovic Orban: PNL a finalizat validarea prefecților și subprefecților. De săptămâna viitoare, Guvernul va decide desemnarea lor, în baza discuțiilor din coaliție (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că liberalii au finalizat în Biroul Permanent al formațiunii validarea prefecților și subprefecților. El a precizat că și partenerii din coaliție vor duce la capăt aceste proceduri, iar Guvernul va decide, începând de săptămâna viitoare, desemnarea persoanelor care vor ocupa aceste funcții, pe baza discuțiilor avute între partidele de guvernământ.

