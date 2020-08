Ludovic Orban, premierul României și liderul PNL, a anunțat că liberalii au validat, în cadrul Biroului Politic Național de sâmbătă, „înțelegerea unei colaborări loiale cu partenerii de la USR-PLUS” și formula comună cu care formațiunile se vor înscrie în cursa pentru Primăria Capitalei și cele de sector, în cadrul alegerilor locale din 2020.

