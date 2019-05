Ludovic Orban (PNL): Am votat ca să fiu sigur că România nu va mai fi condusă de hoți / Votul este cea mai puternică armă. Românii să meargă la urne! (VIDEO)

Am votat ca să fiu sigur că România va fi condusă de oameni cinstiți și nu de hoți, a declarat Ludovic Orban, președintele PNL, la scurt timp după ce și-a exprimat acest drept, la alegerile europarlamentare și la referendum.

”Am votat ca să fiu sigur că România va fi condusă de oameni cinstiți și nu de hoți.

Am votat ca să fiu sigur că Guvernul nu va mai putea emite OUG în care să calce în picioare drepturile și libertățile fundamentale ale românilor. Am votat astăzi pentru a fi sigur că România va rămâne un stat european, că va fi bine reprezentată în Parlamentul European de oameni de calitate, de oameni care să câștige aprecierea și respectul partnerilor europeni”, a declarat președintele PNL.

Liderul liberalilor a ținut să-i îndemne pe români să iasă la vot: ”Adevărații deținătorii ai puterii publice sunt cetățenii. Votul este cea mai puternică arma pe care o are la dispoziție cetățeanul român. Sunt convins că românii nu se vor lăsa manipulați și intimidați și își vor exercita dreptul de vot la referendum și la europarlamentare”.

În opinia lui Ludovic Orban, referendumul pe justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis va trece: ”Majoritarea covârșitoare a românilor își doresc ca la conducerea României să fie oameni corecți și ca oamenii care au încălcat legea să fie pedepșiți și să nu-și modifice legile în favoarea lor. Sunt convins că astăzi va fi o victorie a românilor de bună credință, a românilor care își câștigă cinstit existența”.

