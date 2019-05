Ludovic Orban: Începând de astăzi, niciun lider politic nu mai are dreptul să vorbească despre amnistie sau grațiere (VIDEO)

Rezultatul final al alegerilor europarlamentare va reprezenta o victorie a României cinstite, a susținut Ludovic Orban. Președintele PNL a mai susținut că, începând de astăzi, niciun lider politic nu mai are dreptul să vorbească despre amnistie sau grațiere

”Victoria României cinstite. Începând de astăzi niciun lider politic nu mai are dreptul să vorbească despre amnistie sau grațiere.

Le mulțumesc cetățenilor români care au venit la vot. Sunt convins că după umărarea voturilor, PNL va fi pe primul loc la alegerile europarlamentare”, a declarat Ludovic Orban, după prezentarea rezultatelor exit-poll la alegerile europarlamentare 2019.

