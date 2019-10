Ludovic Orban, președintele PNL, a afirmat, luni, că a purtat discuții cu toți liderii formațiunilor politice, care au fost alături de liberali în succesul moțiunii de cenzură, precum și cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

„La fel cum v-am spus și în privința moțiunii de cenzură că vom avea întâlniri, care vor fi secrete, nu vor fi comunicate, discuțiile sunt foarte importante și le vom avea cu toți liderii formațiunilor politice care au fost alături de noi”, a declarat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului.

Așadar, Ludovic Orban a precizat că a purtat o discuție și cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, alături de care a vorbit despre situația economică a României.



„E normal. Mi se pare perfect normală o discuție cu guvernatorul BNR și, de altfel, noi am fost într-o comunicare și într-o colaborare constantă cu guvernatorul BNR și, în general, cu echipa de experți de la nivelul BNR. E normal să discut cu guvernatorul BNR privitor la situația economică și la evaluările care există la nivelul BNR privind toate aspectele economice și nu numai”, a subliniat Ludovic Orban, care a precizat că PNL l-a susținut pe Mugur Isărescu pentru un nou mandat la șefia instituției bancare naționale.

Întrebat ce crede despre faptul că PSD ar fi dispus să voteze în plen un guvern PNL, dacă liberalii își asumă așa-zisul pact pentru bunăstare, pe care Viorica Dăncilă îl propunea pe când ocupa funcția-plină de premier, Ludovic Orban a răspuns: „Aceasta este o declarație de campanie. Ce pot să vă spun e că pnl are ca principal obiectiv creșterea veniturilor românilor. O creștere care să se bazeze pe o economie în dezvoltare, care să aibă la bază motoare de creștere sustenabile, cum ar fi investițiile, inovarea, cercetarea, absorția fondurilor europene, creșterea productivității, creșterea competivității companiilor, susținerea inițiativelor economice individuale, atât ale investitorilor români, cât și o relație cât se poate normală și principială cu orice investitor străin care dorește să investească în România”.

„Suntem departe de finalul negocierilor. Când vom finaliza toate discuțiile cu toate formațiunile vom prezenta soluția la care am ajuns”, a adăugat Ludovic Orban, președintele PNL.

