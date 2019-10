Orban: Sunt multe lucruri în ministere care au fost ascunse de ochii lumii, exact cum a fost ascunsă acea înregistrare de la Colectiv (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat și președintele PNL, a declarat că multe lucruri din ministere „au fost ascunse de ochii lumii până astăzi”, așa cum s-a întâmplat cu înregistrarea de la clubul Colectiv. Acesta a precizat că va fi făcută o analiză la nivelul fiecărui minister, pentru a fi depistate toate disfuncționalitățile.

„Candidaţii la miniştrii vor avea discuţii cu reprezentanţii societăţii civile, reprezentanţii mediului de afaceri, de asemenea, cu reprezentanţii organizaţiilor profesionale din domeniu, de asemenea, se vor deplasa la ministere pentru a solicita, pentru că au dreptul constituţional de a cere acest lucru, situaţia la zi în fiecare minister sau autoritate a administraţiei publice centrale. În momentul în care vom avea o analiză extrem de clară, care să reflecte întregul adevăr, pentru că vă spun de acuma, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în ministere şi în alte autorităţi publice, care au fost ascunse de ochii lumii până astăzi, exact cum a fost ascunsă acea înregistrare. Evident că vom lua toate măsurile care se impun", a declarat Ludovic Orban.

