Ludovic Orban: Bugetul impus de coaliție urmărește obiectivele electorale perverse ale PSD-ALDE și lasă România fără apărare în fața unor amenințări tot mai mari (VIDEO)

Bugetul pe 2019, în forma impusă de coaliția de guvernare, urmărește obiectivele electorale perverse ale PSD-ALDE, acuză președintele PNL. Ludovic Orban atrage atenția că acest buget este bazat pe cifre mincinoase, nu asigură fondurile necesare pentru investițiile în infrastructură, pentru Apărare, Sănătate și Educație, pune administrațiile locale într-o situație grea și-i împiedică pe români să-și atingă obiectivele.

Prin urmare, PNL salută decizia președintelui Klaus Iohannis de a retrimite la Parlament Legea bugetului de stat pe 2019.

