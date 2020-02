Anunțul lui Orban despre alegerea primarilor în două tururi: „Ne vom bate începând cu săptămâna viitoare!” (VIDEO)

Ludovic Orban, premier demis și președinte PNL, a declarat, la finalul consultărilor de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, că nu mai există niciun impediment pentru ca proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi să nu fie introdus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților

„Ne vom bate începând cu săptămâna viitoare să scoatem proiectele privind alegerea primarilor în două tururi. Au fost parcate la Comisia de Cod Electoral. Nu mai există un impediment regulamentar ca să nu punem pe ordinea de zi a Camerei Deputaților proiectul PNL depus de trei ani.

Decizia de asumare a răspunderii Guvernului pe alegerea primarilor în două tururi a fost luată tocmai că BPR au blocat dezbaterea proiectului și dezbaterea în Parlament”, a declarat acesta.

Orban a mai afirmat că PNL va demara săptămâna viitoare discuții cu partenerii din Parlament pentru stabilirea unei strategii comune de declanșare a anticipatelor. (Detalii AICI)

