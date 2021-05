Ludovic Orban (PNL): Campaniile electorale în cele 35 de localități cu alegeri locale vor fi conduse de președinții filialelor județene / Alexandru Muraru va asigura interimatul la șefia filialei județene Iași (VIDEO)

Campaniile electorale desfășurate de liberali în cele 35 de localități în care urmează să aibă loc alegeri locale vor fi conduse de președinții de filiale județene, a anunțat Ludovic Orban, președintele PNL, la finalul Biroului Executiv al formațiunii. Tot luni, demnitarul a precizat că Alexandru Muraru va asigura interimatul la șefia filialei județene PNL Iași.

În cele 35 de localități cu alegeri locale, campaniile electorale ale PNL vor fi conduse de președinții filialelor județene, a precizat Ludovic Orban

„Am discutat despre alegerile locale, care urmează să aibă loc în 35 de localități. Aici am luat decizia de a conduce campaniile electorale în localitățile care urmează să aibă loc alegeri președinții filialelor județene, pentru a arăta importanța pe care o acordăm acestui proces electoral. De asemenea, am luat act de suspendarea președintelui PNL Iași la nivel județean și am decis ca interimatul să fie asigurat de domnul prim-vicepreședinte al PNL Iași, domnul Alexandru Muraru. În ceea ce privește interimatul la municipiul Iași, această decizie nu este de competența Biroului Politic, ci este de competența Biroului Județean Iași, care sunt convins că în cursul acestei săptămâni va lua o decizie legată de acest subiect”, a declarat președintele PNL.