Ludovic Orban: 'PNL cere Guvernului prelungirea perioadei de înregistrare a cetățenilor români care muncesc în alte țări pentru a-și exprima votul prin corespondență' (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a făcut apel, marți, la Guvern, să prelungească perioada de înregistrare a cetățenilor români pentru votul din străinătate.

”PNL solicită guvernului câteva lucruri simple: prelungirea perioadei de înregistrare a cetățenilor români care muncesc în alte țări pentru a-și exprima votul prin corespondență, prelungirea termenului până la care cetățenii români din disapora pot să solicite înființarea de secții de votare noi.

De asemenea, solicităm modificarea prevederilor privitoare la reprezentarea partidelor în cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare în străinătate, în sensul de a se acorda permisiunea către supleant pentru a înlocui în orice moment titularul din partea fiecărui partid, de-a lungul celor trei zile în care se exercită dreptul de vot”, a declarat liderul liberal.

Ludovic Orban a anunțat că în cazul în care Guvernul nu va face modificările solicitate, liberalii au pregătit un proiect de lege în acest sens.

”Acest lucru trebuie făcut de Guvern. Noi am făcut un proiect de lege, iar în cazul în care Guvernul nu modifică legislația în sensul solicitat de noi pentru a permite cu adevărat votul efectiv al cetățenilor români din diasporă, înaintăm în cursul acestei zile proiectul nostru de lege cu aceste modificări, cu speranța că va exista celeritate în dezbaterea și adoptarea acestui proiect de lege”, a mai spus Ludovic Orban.

