Ludovic Orban: PNL consideră că doar această coaliție e soluția politică de guvernare a României. Decizia premierului, una corectă și necesară, a avut ca scop îmbunătățirea performanței Ministerului Sănătății (VIDEO)

Coaliția de guvernare se pregătește de o nouă rundă de discuții, ce va începe marți la ora 16, iar înaintea întrevederii Ludovic Orban, președintele PNL, a explicat că poziția liberalilor rămâne neschimbată, precum și că decizia premierului Florin Cîțu de a-l demite pe Vlad Voiculescu „a fost o decizie corectă, o decizie necesară, care a avut ca scop îmbunătățirea performanței Ministerului Sănătății, un minister fundamental în vreme de pandemie”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.