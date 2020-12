Ludovic Orban: PNL consideră că este câștigătorul acestor alegeri, atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul liberalilor, a susținut o declarație de presă după primele rezultate exit-poll, care plasează PSD în fruntea ierarhiei la alegerile parlamentare, și susține că PNL este „câștigătorul acestor alegeri, atât câștigătorul moral, cât și câștigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor”.

