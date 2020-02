Ludovic Orban a declarat, după ședința conducerii PNL, că partidul pe care îl conduce va susține decizia care va rezulta în urma consultărilor dintre președintele Klaus Iohannis și partide. Acesta a precizat că România are acum un guvern care își face treaba.

„România are premier, iar echipa guvernamentală își face datoria. În ce privește componența delegației PNL la consultările cu președintele, echipa va fi formată din mine, Rareș Bpgdan, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu și Robert Sighiartău

Mandatul delegației e simplu: PNL va susține decizia care va rezulta în urma consultărilor dintre președinte cu toate formațiunile parlamentare. Decizia Biroului Executiv e clară: avem încredere în președinte și PNL va susține propunerea care va fi formulată de președinte”, a declarat Orban.

Întrebat cine va fi noul premier desemnat, acesta a răspuns: „Așteptați decizia președintelui”.

„Practic eu am depus mandatul încredințat de președinte ca urmare a nefinalizării procedurii de învestire în termenul prevăzut în regulamentul celor două camere. M-am prezentat pe 10 februarie cu programul de guvernare și lista miniștrilor, miniștrii au trecut de audieri, nu s-a reusit finalizarea procedurii din cauza boicotului PSD. Am depus mandatul pentru a permite reluarea procedurii”, a mai declarat premierul demis.

