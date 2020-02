CORONAVIRUS | Orban: „E un pericol cunoscut şi trebuie tratat aşa cum e el tratat, virus de gripă obişnuit” (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul interimar, a declarat că autoritățile sunt într-o mobilizare maximă pentru ca în România să nu izbucnească o epidemie de coronavirus.

Întrebat dacă există riscul unei epidemii în România, Ludovic Orban a răspuns: „Suntem într-o mobilizare maximă pentru a preveni o astfel de situaţie”.

„Nu trebuie să se sperie nimeni. Este vorba de un virus care este cunoscut, se cunoaşte foarte bine în prezentările publice care au fost făcute de specialişti, de medicii epidemiologi, care sunt caracteristicile acestui virus şi trebuie să tratăm normal, firesc, fără niciun fel de panică. Nu e un pericol necunoscut, e un pericol care este cunoscut şi care trebuie tratat aşa cum este el tratat, virus de gripă obişnuit”, a insistat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.