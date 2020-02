Orban: „De săptămâna viitoare vom demara un dialog cu partenerii pentru o strategie comună de declanșare a anticipatelor” (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la finalul consultărilor de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, că partidul pe care îl conduce va demara săptămâna viitoare discuții cu partenerii din Parlament pentru stabilirea unei strategii comune de declanșare a anticipatelor.

Orban a mai precizat că, luni, conducerea extinsă a PNL va stabili componența viitorului guvern și programul de guvernare.

„I-am prezentat președintelui deciziile care au fost luate azi de conducerea PNL, anume ca parlamentarii liberali să participe la procedurile de învestire a celor două guverne care vor fi rezultatul propunerilor făcute de președinte, dar să nu voteze învestirea. Pentru a se întruni condițiile constituționale care să-i permită președintelui să dizolve Parlamentul este necesară respingerea a două propuneri de guvern”, a declarat Ludovic Orban.

