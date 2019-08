Ludovic Orban (PNL): Dacă dreapta politică nu poate forma un nou Guvern, se va ajunge la alegeri anticipate. PSD trebuie îndepărtat cât mai repede de la putere (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL, a afirmat joi seară, în direct pe B1TV, că Guvernul Dăncilă, „care a făcut enorm de rău României”, trebuie îndepărtat cât mai repede de la putere, iar realegerea președintelui Iohannis pentru un nou mandat poate reprezenta „punctul de cotitură” pentru destrămarea actualei majorități.

„Primul pas pentru vindecarea României trebuie să fie plecarea PSD de la putere. Cu cât mai repede posibil, cu atât mai bine. Că o vom faceînainte de prezidențiale, după prezidențiale, rămâne de văzut. Oricum, câștigarea alegerilor de către președintele Iohannis va reprezenta punctul de cotitură care poate să ducă la căderea acestui Guevern, care a făcut enorm de mult rău României și care practic, în orice zi în care rămâne la putere, nu face decât să facă și mai dificilă vindecarea României”, a afirmat Ludovic Orban, la emisiunea Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat prin ce modalitate ar putea fi îndepărtat Guvernul Dăncilă de la putere, președintele PNL a răspuns: „Prin moțiune de cenzură, demisie. Oricum, Dăncilă a zis că își dă demisia (n.r. - dacă nu intră în turul doi al prezidențialelor)”.

„Nu mai pupă PSD premier cât este Iohannis președinte. PSD nu mai pupă guvernare mulți ani de acum înainte. În ceea ce mă privește am convingerea că președintele Iohannis nu va desemna premier decât din zona forțelor politice, democratice, proeuropene, așa cum s-a și exprimat”, a adăugat Ludovic Orban.



În aceste condiții, liderul PNL a vorbit și despre posibilitatea de a fi demarate alegeri anticipate, procedură fără precedent în România postdecembristă. El susține că actualul Parlament are nevoie de o relegitimare, având în vedere rezultatele ultimului scrutin electoral.



„În ceea ce mă privește am convingerea că președintele Iohannis nu va desemna premier decât din zona forțelor politice, democratice, proeuropene, așa cum s-a și exprimat. Dacă nu se poate forma un Guvern de către dreapta politică, PNL și forțele politice actuale din opoziție, se va ajunge la anticipate, ceea ce ar fi salutar.



Din punctul meu de vedere, este nevoie de o relegitimare a Parlamentului, prin alegeri anticipate. S-a văzut în alegerile pentru Parlamentul European și în referendumul convocat de președinte că actualele forțe politice nu mai beneficiază de sprijin popular și nu mai au niciun fel de legitimitate ca să guverneze, iar acest lucru trebuie să-l înțeleagă și Parlamentul.



În cazul în care nu se reușește construcția unei majorități în jurul PNL, evident, pentru că este cea mai puternică forță de opoziție și este partidul care a câștigat alegerile, care are cea mai mare legitimitate în susținerea publică, se va ajunge la anticipate. Nu e nicio nenorocire, ba chiar e foarte bine. Cu cât se scurtează această suferință, cu atât mai bine, pentru că trebuie pornit procesul de vindecare, procesul de reconstrucție, procesul de normalizare a situației din România”, a spus Ludovic Orban.