Ludovic Orban: PNL e singurul partid care, în 2015, a votat împotriva pensiilor speciale ale parlamentarilor. În mod constant, PNL a militar pentru respectarea principiului contributivității (VIDEO)

PNL e singurul partid care, în 2015, a votat împotriva pensiilor speciale pentru parlamentari, a susținut Ludovic Orban, liderul liberalilor, de la tribuna Parlamentului. Declarația a fost făcută în contextul în care eliminarea acestor privilegii a intrat la vot final în plenul reunit.

Ludovic Orban, despre pensiile speciale ale parlamentarilor

„Suntem azi într-un moment în care Parlamentul are ocazia să reintre în slujba cetățeanului român, are ocazia să arate că cine împarte nu-și face parte și nu face partea leului și că legile trebuie făcute pentru cetățeni, nu pentru privilegiați și că nimeni nu are dreptul la privilegii chiar dacă ia decizia.

În 2010, după adoptarea legii pensiilor, nu mai erau decât foarte puține categorii de pensii speciale. După 2014, începând cu 2015, au început să curgă pe bandă rulantă acte normative impuse de o majoritate a PSD care se bizuia pe sprijinul UNPR și ALDE, care a culminat cu nesimțirea ca parlamentarii să-și voteze pensii speciale. Acesta e adevărul istoric.

Singurul partid politic care a votat în 2015 împotriva pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost PNL. În mod constant, PNL a militar pentru respectarea unui principiu fundamental, cel al contributivității: omul să beneficieze de pensie în funcție de suma cu care a contribuit, nu cu pensii din burtă, fabricate pe ultimele trei luni, cu sporuri inventate, cu venituri scoase din pix pentru toată șefimea, pentru toate structurile, în timp ce omul care trage, muncitorul e pedepsit să trăiască din pensii doar pe baza contributivității”, a declarat Orban.

Ludovic Orban: PNL e singurul partid care, în 2015, a votat împotriva pensiilor speciale ale parlamentarilor. În mod constant, PNL a militar pentru respectarea principiului contributivității

Ludovic Orban acuză PSD de ipocrizie

Cea mai ciudată operaţiune din matematică: înmulțiți 13837 cu vârsta pe care o aveți, apoi cu 73! Rezultatul va fi uluitor!

Liderul PNL le-a transmis apoi parlamentarilor PSD că au acum ocazia „să se îndrepte”.

„Mă bucur că v-ați bătut ca într-un concurs de frumusețe să vă impuneți ca să fie dezbătut proiectul de lege pe care l-ați depus în actuala legislatură. Vă amintesc că PNL și USR-PLUS au depus proiecte în legislatura trecută. Pe acestea le-ați băgat în sertareele Birourilor permanente reunite și v-ați făcut că nu există. Am acceptat că erați gata să blocați adoptarea acestui act normativ.

Sănătatea democrației românești depinde de capacitatea noastră de a-i reprezenta cinstit pe români, de a lăsat populismul și dorința de a obține câștiguri electorale ieftine deoaparte.

Noi trebuie să votăm desființarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, că nu e corect ca parlamentarii să-și dea pensii speciale în timp ce milioane de români să trăiască din pensii bazate pe contributivitate.

Azi trebuie să fie primul pas. Trebuie să facem ordine în această legislație a pensiilor. Indiferent de posibilele opoziții, trebuie să facem dreptate pentru oameni”, a mai declarat președintele PNL.