Orban susține că PNL nu îi va primi în partid pentru a candida la locale pe primarii care acum sunt în PSD (VIDEO)

Ludovic Orban dă asigurări că primarii care acum sunt la PSD nu vor fi primiți să candideze la viitoarele alegeri din partea PNL.

„Biroul Politic Naţional a adoptat două decizii în unanimitate. Prima decizie este aceea ca preşedinţii filialelor judeţene, acolo unde nu există, conform sondajelor de opinie, candidaţi care să rezultate din sondajele de opinie că au şansa de a câştiga, să-şi asume răspunderea candidaturii, fie la Primăria municipiului reşedinţă de judeţ, fie la preşedinţia Consiliului Judeţean.

A doua decizie pe care am luat-o, care este în lumina deciziei anterioare a partidului care a vizat parlamentarii, care a fost luată după învestirea Guvernului pe care îl conduc, este aceea ca în alegerile locale PNL să nu primească ca şi candidat la funcţia de primar niciun primar care este astăzi în PSD”, a afirmat Ludovic Orban.

