Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că Florin Cîțu poate fi un bun premier și că îi va fi alături în încercarea de a forma o majoritate.

„Florin Cîțu e practic mâna dreaptă. Se știe că ministrul Finanțelor e omul de cea mai bună încredere a premierului. Am conceput împreună programul de guvernare. A avut o capacitate suprinzătoare pentru mulți de a da soluții la probleme stringente ale României. Florin Cîțu poate fi un bun premier. Voi fi alături de el pentru a încecra să formăm o majoritate”, a declarat Orban.

Întrebat cum va vota PNL în Parlament la învestirea Guvernului Cîțu, Orban a răspuns: „PNL acționează în conformitate cu prevederile Constituției României”.

