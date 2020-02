Orban, la fabrica Ford din Craiova: Îmbunătățirea infrastructurii de transport, principala temă de discuție. Care sunt obiectivele liberalilor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a mers vineri la fabrica Ford din Craiova, unde a avut o întrevedere cu Andrew McCall, vicepreședinte Relații Guvernamentale în cadrul Ford Europa, și cu Ian Pearson, președintele Ford România. După discuții, Orban a vorbit din nou despre planurile liberalilor în ceea ce privește infrastructura.

„Practic, compania Ford a investit din 2008 până astăzi un miliard și jumătate de euro în România, construind o fabrică modernă, una care are o contribuție majoră la dezvoltarea economică a zonei și a României.

Am remarcat obiectivul de a crește spectaculos producția ca număr de unități cu aproximativ 100.000, dacă am reținut. Am înțeles că e un interes mare pentru a stimula investiții în România, în industria pe orizontală, în furnizarea de componente de piese de subansamble, pe care o au în intenție gazdele noastre.

Tot ce putem face pentru a încuraja o astfel de dezvoltare în beneficiul companiei, dar și a economiei românești e să încurajăm astfel de investiții.

Am purtat discuții pe mai multe teme. Sigur, pe primul loc e îmbunătățirea infrastructurii de transport. Aici am discutat de mai multe proiecte: de drumul expres Craiova - Pitești, de tronsonul de autostradă Pitesti - Sibiu. De asemenea, împreună cu europarlamentarul Marian-Jean Marinescu, am avut o discuție legată și de posibila finanțare pe programul Connecting Europe Facility a legăturii pe autostradă între Craiova și Lugoj, care să facă legătura cu coridorul paneuropean. Am discutat și de posibila efectuare a lucrărilor de asigurare a navigabilității Dunării, astfel încât să putem să creem o variantă suplimentră de transport. Am dicutat și de proiectele de modernizarea infrastructurii de cale ferată”, a declarat Ludovic Orban, la fabrica Ford din Craiova.