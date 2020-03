CORONAVIRUS | Orban: Am avut niște reacții extrem de bine puse la punct. Nu avem de ce să ne comportăm altfel decât normal (VIDEO)

Autoritățile au avut reacții extrem de bine puse la punct, iar Guvernul a luat măsurile necesare acum mult timp, a declarat Ludovic Orban, premierul interimar, în contextul în care noul coronavirus a ajuns și în România.

„Am făcut un apel la calm, nu avem de ce să ne comportăm altfel decât normal. Mereu capacitatea de producție pe tot ce înseamnă alimente, mărfuri necesare în gospodărie, trebuie să fie mai mare decât vânzările efective. E și un ritm de aprovizionare care nu a creat nicio penurie. Nu e niciun motiv să cumperi mai mult. Dacă vor cumpăra mai mult, se va strica, se va arunca mâncarea”, a declarat Orban, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că unii români s-au îmbulzit în magazine să-și facă provizii din cauza „fake news-ului promovat de unii, care vor să provoace panică”.

Premierul interimar i-a sfătuit pe români să se informeze doar din surse oficiale.

