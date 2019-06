Ludovic Orban: Guvernul, încălcând grosolan voinţa românilor, a emis o OUG prin care vrea eternizarea baronilor PSD. O nerușinare! (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că decizia Guvernului de a adopta OUG pe alegerea șefilor de Consilii Județene prin vot uninominal este pur și simplu o nerușinare deoarece sfidează votul românilor de la referendum, precum părerea cvasiunanimă privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Orban a precizat că PNL îi va cere Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, să atace această Ordonanță de Urgență la Curtea Constituțională.

