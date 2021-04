Ludovic Orban: PNL îl sprijină pe Florin Cîțu. Noi nu ne jucăm cu România / Despre demiterea lui Vlad Voiculescu: O decizie corectă, care are susținere publică (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul liberalilor, a insistat, vineri, că PNL îl susține în continuare pe Florin Cîțu în funcția de prim-ministru. Orban a mai spus că premierul nu poate fi schimbat doar pentru că e nemulțumit un partener al coaliției, deoarece asta ar însemna să se facă o schimbare pe lună. Președintele PNL a mai afirmat că decizia lui Cîțu de a-l demite pe Vlad Voiculescu (USR-PLUS) de la șefia Ministerului Sănătății a fost una corectă și cu susținere publică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.