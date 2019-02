Ludovic Orban: Liberalii au avertizat că bugetul este unul mincinos, bazat pe date false. Dragnea și Tăriceanu au preferat să plece în concedii, unul la soare, altul la schi (VIDEO)

PNL a salutat decizia lui Klaus Iohannis de a ataca la Curtea Constituțională Legea bugetului de stat pe 2019. Președintele partidului, Ludovic Orban, a amintit că liberalii au atras de mai multe ori atenția liderilor coaliției PSD-ALDE asupra neregulilor din proiectul de buget, dar aceste avertismente au fost ignorate. Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au preferat concediile, unul la soare, altul la schi, a mai susținut Orban.

”PNL salută decizia președintelui Klaus Iohannis de a ataca la Curtea Constituțională Legea bugetului de stat. Considerăm demersul președintelui un demers legitim, perfect fundamentat și indispenabil pentru a readuce bugetul în realitatea economică a României și la adevărurile care există în economia românească.

Timp de trei luni, liderii PSD-ALDE au întârziat să vină cu o Lege a bugetului de stat și cu o Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat. Când PNL a cerut, în ianuarie, o sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor două legi fundamentale, domnii Dragnea și Tăriceanu au preferat să plece în concedii, unul la soare, unul la schi. Timp de trei luni, Guvernul și-a încălcat obligația legală de a da României un buget serios, care să dea minime garanții de dezvoltare și de îmbunătățire a vieții fiecărui român.

Pe perioada dezbaterii am avertizat coaliția că acesta este un buget mincinos, bazat pe date false, care nu are la bază realități economice. Am avertizat că este încălcat tratatul la care România este parte: Pactul de stabilitate și creștere. Am avertizat că nu există un aviz al Consiliului Fiscal, în baza Legii responsabilității fiscal-bugetare. Am avetizat că bugetul încalcă autonomia locală și duce în al doilea an în care comunitățile locale sunt jefuite de guvern și lăsate fără resursele financiare indispensabile pentru asigurarea investitiilor și calității serviciilor publice. PNL a atras atenția că acest buget lovește în românii care se află în cea mai dificilă situație.

Toate aceste avertismente au fost ignorate de PSD-ALDE. Au făcut o Lege a bugetului de stat care nu oferă nicio garanție pentru dezvoltarea României, ba chiar riscă să arunce țara în criză”, a declarat Ludovic Orban.

Liberalul a mai precizat că bugetul se bazează pe cifre scoase din burtă de guvernanți și pe previziuni în flagrantă contradicție cu cele ale Comisiei Europene.

”Iată că președintele Iohannis a atacat Legea bugetului de stat la CCR, în mare parte cu argumentele pe care și noi, ca partid, le-am relevat. Solictăm CCR să judece cu celeritate și maximă seriozitate aceste obiecții. Nu putem accepta o Lege a bugetului atât timp cât previziunile care stau la baza acestei legi, scose din burtă de Guvern, sunt în flagrantă contradicție cu previziunile Comisie Europene. De exemplu, Guvernul a construit bugetul pe o previziune de creștere economică de 5,5%, în condițiile în care previziunile de creștere economică formulate de C.E. sunt de maxim 3,8%!”, a mai declarat Ludovic Orban.