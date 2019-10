Ludovic Orban (PNL): Realegerea lui Klaus Iohannis în fruntea țării, singura garanție că România își poate reveni din dezastrul în care a fost aruncată de PSD (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a afirmat, miercuri, că alegerea lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la Palatul Cotroceni este „singura garanție” a faptului că „România va rămâne puternic ancorată în proiectul euroatlantic”.



„Daţi-mi voie să vă spun că principala bătălie pe care o vom duce în perioada următoare este bătălia pentru realegerea lui Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte al României, singura garanţie că România îşi poate reveni din dezastrul în care a fost aruncată de PSD, singura garanţie a faptului că România poate să revină pe drumul cel drept, singura garanţie pentru faptul că drepturile fiecărui român vor fi respectate, singura garanție pentru faptul că România va rămâne puternic ancorată în proiectul euroatlantic și singura garanție că românii vor avea cu adevărat șansa de a trăi demn, liber, pe propriile picioare și de a atinge prosperitatea pe care o merită este alegerea președintelui Klaus Iohannis pe 10 noiembrie și 24 noiembrie, iar pentru acest obiectiv fiecare membru PNL trebuie să dea tot ce are în el pentru a convinge fiecare român că nu există alt drum, nu există altă soluție decât Klaus Iohannis, președinte”, a declarat Ludovic Orban, în discursul său de la Romexpo, la Adunarea regională a organizaţiilor PNL Bucureşti-Ilfov.

