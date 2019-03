Ludovic Orban: PNL e pe o traictorie ascendentă, în timp ce PSD se duce în cap pentru că și-a bătut joc de țară / Împreună cu Iohannis, să arătăm ce putem face pentru România! (VIDEO)

PNL e pe o traictorie ascendentă, în timp ce PSD se duce în cap pentru că și-a bătut joc de România, a declarat liderul liberalilor, Ludovic Orban, la summit-ul liderilor locali şi regionali ai Partidului Popular European, organizat de PNL la București.

Orban mai precizează că toate sondajele îl indică pe Klaus Iohannis drept câștigător al viitoarelor alegeri prezidențiale. Cu toate alegerile câștigate, a continuat acesta, liberalii le pot demonstra românilor că se poate guverna altfel.

