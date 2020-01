Orban, despre vizita ministrului Educaţiei la şcoli: Important e ce face un om când nu are camerele asupra lui. Mie mi-au displăcut întotdeauna lucrurile astea cu spectacol

Ludovic Orban a comentat duminică vizita ministrului Educaţiei, Monica Anisie, la şcoli din Ialomiţa şi reacția acesteia când a auzit o învăţătoare ţipând la elevi. Premierul a susținut că astfel de vizite sunt necesare, dar organizarea nu a fost tocmai de lăudat. În opinia sa, ministrul nu ar fi trebuit să fie însoțit de jurnaliști.

Orban a mai precizat, pentru HotNews, că va avea o discuție cu Anisie pe acest subiect.

„E normal ca ministrul Educaţiei să meargă în şcoli. Legat de faptul că e însoţită de presă, există şi interes din partea presei. Am înţeles că au fost discuţii pentru că a mustrat o învăţătoare. Nu cred că este o chestie intenţionată, mi-am luat camerele ca să se vadă cum fac eu controale. O să am o discuţie (cu Anisie) pe tema asta. Important e ce face un om când nu are camerele asupra lui. Mie mi-au displăcut întotdeauna lucrurile astea cu spectacol. Da, era de preferat să meargă fără camere în acea vizită, în vizită inopinată”, a declarat Ludovic Orban, pentru HotNews.

Anterior, ministrul Educației a postat pe Facebook un mesaj în care a cerut scuze pentru faptul că elevii au fost nevoiți să asiste la un astfel de moment: „Aș fi vrut să fiu mai calmă în acea interacțiune și este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezența presei și expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău. Cred că profesorii din România, mai ales cei care au motivație să lucreze acolo unde este mai greu, merită și trebuie să fie respectați și încurajați. La fel cum cred că există o nevoie uriașă de înțelegere și echilibru. Inclusiv pentru un profesor care greșește”.

La rândul său, Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a declarat pentru Digi24 că simpla ridicare a tonului la un elev nu trebuie să ducă la punerea la zid a unui cadru didactic: „Noi nu agreăm situațiile în care un cadru didactic jignește elevii, dar există colegi care așa au tonul. Poate fi interpretat un ton mai ridicat că țipă acel dascăl la elevi? Să presupunem că doamna ministru a reacționat emoțional. Avea posibilitatea să aibă o discuție cu doamna învățătoarea, dar nu în fața presei și a elevilor, asta e problema de fond. Oricine merge într-un control, trebuie să respecte niște reguli, dacă nu vrea să fie contestat și să se transforme într-un eșec. Faptul că a ridicat tonul la un elev nu trebuie să ducă la punerea la zid a unui cadru didactic”.