Orban: Cine nu votează moțiunea e mai prost decât Dăncilă, mai ticălos decât Dragnea și mai nesimțit decât Tăriceanu

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că șansele să treacă o moțiune de cenzură sunt mici din simplul motiv că Opoziția e, evident, în minoritate. Totuși, acesta este singurul demers constituțional pe care îl are Opoziția împotriva acestei guvernări. Potrivit lui Orban, cine nu votează e mai prost decât Dăncilă, mai ticălos decât Dragnea și mai nesimțit decât Tăriceanu.

"Oamenii trebuie sa stie ca motiunile initiate de opozitie au rareori sanse de a fi adoptate. Pe de alta parte, e obligatia PNL si a reprezentantilor celorlalte partide din Opozitie sa apeleze la unicul demers constitutional democrati pe care il are pentru a pune punct acestei guvernari. Facem ce trebuie, avem motive sufciente, populatia sprijina demersul nostru, aproape 85 la suta din cetateni cred ca Romania se duce intr-o directie gresita. Am negociat de 2 luni cu zeci si sute de parlamentari din majoritatea guvernamentala. La ora actuala conducerea PSD si ALDE nu mai are incredere in parlamentarii pe care ii conduce si nu-i lasa sa voteze. Parerea mea e ca cine nu voteaza e fie mai prost decat Dancila, mai ticalos decat Dragnea si mai nesimtit decat Tariceanu", a declarat Ludovic Orban, la Digi24.

Cât despre decizia UDMR de a nu vota moțiunea, Orban a afirmat: "Motiunea de cenzura e despre acest guvern, prin vot un partid, un parlamentar, spune daca e de acord sa nu mai existe acest guvern sau sa continue. Cine nu voteaza considera ca acest guvern e bun si trebuie sa isi continue activitatea, cine nu voteaza insemana ca nu vrea ca acest guvern sa cada".