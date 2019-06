PNL anunță că textul moțiunii de cenzură a fost finalizat. Orban: Există o voinţă zdrobitoare în societatea românească pentru a înceta această guvernare care nenoroceşte România (VIDEO)

Ludovic Orban a anunțat că liberalii au adoptat de principiu textul moţiunii de cenzură, ce va fi deschis propunerilor şi completărilor din partea celorlalte partide de Opoziție. Este clar pentru orice om care are bun simţ că există o voinţă zdrobitoare în societatea românească pentru a înceta această guvernare toxică, a insistat președintele PNL.

“Am adoptat de principiu textul moţiunii de cenzură, care va fi comunicat partenerilor noştri din opoziţie, va fi deschis propunerilor şi completărilor. Am decis implicarea tuturor membrilor membrilor Biroului Executiv care sunt în Parlament şi a parlamentarilor PNL în procesul de convingere a parlamentarilor de a susţine această moţiune de cenzură. Considerăm că românii au arătat clar atât la referendum, cât şi la alegerilor pentru Parlamentul European, că nu mai vor să fie guvernaţi de această coaliţie, care a obţinut un scor mai mic decât scorul PNL”, a declarat Orban.

El a precizat că PNL vor face tot posibilul pentru a-i convinge pe parlamentari să voteze moțiunea: “Dacă adăugăm şi voturile obţinute de celelalte partide opoziţie, este clar pentru orice om care are bun simţ că există o voinţă zdrobitoare în societatea românească pentru a înceta această guvernare toxică, această guvernare care nenoroceşte România. PNL va face toate eforturile posibile de negociere pentru a convinge parteneri din opoziţie, grupuri parlamentare, parlamentari individual să voteze moţiunea de cenzură pentru a transpune în practică voinţa exprimată de români”.

