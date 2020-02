Orban: Liberalii vor împiedica adoptarea moțiunii de cenzură (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că obiectivul liberalilor este de a împiedica adoptarea moțiunii de cenzură a PSD, iar românii să își poată alege primarii în două tururi de scrutin.

„Biroul Politic Național al PNL a stabilit poziția față de moțiunea de cenzură inițiată de PSD. Obiectivul fundamental este să pună în practică voința majorității zdrobitoare a cetățenilor care își doresc alegerea primarilor în două tururi. Plecând de la acest obiectiv, PNL va împiedica adoptare moținii de cenzură. Parlamentarii PNL vor fi în plen și vor vota împotriva moțiunii de cenzură.

Am mandatat grupurile parlamentare de la Senat și Camera Deputaților să poarte negocieri cu independeții, dar și cu parlamentarii din partide, să îi convingă că este benefic pentru România să fie aleși primarii în două tururi”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.