Orban, despre șansele moțiunii de cenzură: Trebuie convinși parlamentari mai ales din zona Puterii. Sunt destui care înțeleg că partidele lor se duc spre nicăieri (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat, pentru B1 TV, că PNL își va asuma răspunderea guvernării, după ce actualul Executiv va fi dat jos prin moțiune de cenzură, și că partidul pe care îl conduce are argumente pentru a da viitorul premier. Totuși, discuții pe această temă vor avea loc mai târziu, deoarece acum încă mai poartă negocieri pentru a obține majoritatea parlamentară necesară trecerii moțiunii de cenzură. Orban a mai precizat că negocieri au loc inclusiv cu parlamentari ai Puterii.

”Există două faze. Prima fază e căderea Guvernului. Noi trebuie să vedem clar cine e de acord cu populația României. Cetățenii au transmis clar că nu mai vor ca PSD și ALDE să fie la putere. Principalul subiect e să punem punct acestei guvernări.

A doua fază a negocierilor se va desfășura într-un alt cadru. Orice negociere se va desfășura, conform Constituției, sub coordonarea președintelui României, care va chema partidele la consultări. Se va degaja o propunere de premier care să poată obține o majoritate parlamentară pentru învestirea Guvernului.

Evident că PNL își asumă răspunderea guvernării și toți acționarii care participă la acest efort vor sprijini o formulă de guvernare fără PSD.

