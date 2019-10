Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că moțiunea de cenzură va trece 100%, căci evaluarea cea mai pesimistă indică faptul că 241 de parlamentari o vor vota. Este nevoie de 233 de voturi pentru ca moțiunea să treacă.

„Motiunea de cenzură va trece, va avea câștig de cauză în proporție de 100%. În ciuda asaltului ticălos al derbedilor din PSD, astăzi peste 233 de parlamentari vor vota moțiunea de cenzură și guvernul Dăncilă va pleca de la putere. În afara celor 237 de semnatari, din care am consemnat absența a 3 parlamentari, minimum 10 parlamentari care nu au semnat vor vota motiunea de cenzură. Toate dezinformările, toate intoxicările lansate pe PSD pe surse sunt niște minciuni gogonate. Chiar dacă cei care au semnat au fost supusi unor presiuni uriașe, propuneri oneroase, presiuni și amenințări cum nu au mai existat vreodată, sunt convins că acest guvern va cădea. În cea mai pesimistă evaluare, numărul voturilor pentru moțiune e 241, în cea mai optimistă 245”, a spus Ludovic Orban.

