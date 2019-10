Moțiune de cenzură | Orban: Chiar dacă am pierde 3-4-5 voturi dintre semnatari, voturile care vor veni în plus vor garanta succesul moţiunii

Președintele PNL, Ludovic Orban, este încrezător că moțiunea de cenzură va trece, chiar dacă doi parlamentari plecați săptămâna trecută la Pro România s-au întors în PSD.

„Domnii deputaţi Itu şi Nasra nu au semnat moţiunea de cenzură şi niciodată în calculele noastre nu au fost consideraţi ca posibili votanţi ai moţiunii de cenzură. Ca atare, n-am pierdut niciun vot, nu a existat niciodată în evaluările noastre ca aceşti doi parlamentari să voteze cu PSD sau să voteze moţiunea”, a explicat liderul liberalilor, pentru Digi24.

Orban a acuzat PSD că a aruncat deliberat în spațiul public informații false, pentru a induce o stare de incertitudine. Pentru a lămuri lucrurile, el a precizat că sunt 237 de parlamentari care au semnat textul moțiunii, sunt dubii în privința a doi dintre ei, dar există angajament de vot din parte a cel puţin alţi 10 deputaţi.

„Toate informaţiile astea care circulă, am văzut atâtea informaţii false aruncate de PSD în mod deliberat pentru a crea o stare de incertitudine. Eu vă spun cum stăm cu calculelele direct. Deci avem 237 de semnatari ai moţiunii, până în momentul de faţă ştim sigur că un parlamentar nu poate participa la moţiunea de cenzură, din motive de sănătate care sunt foarte obiective.

Sigur că mai există dubii asupra a încă doi parlamentari, dar în plus faţă de cei 237 de semnatari ai moţiunii, noi astăzi avem angajament de vot din parte a cel puţin alţi 10 deputaţi. Şi chiar dacă am pierde 3-4-5 voturi dintre semnatari, deşi nu cred, voturile care vor veni în plus, nu numai că vor compensa pierderea respectivă, ci vor asigura, vor garanta succesul moţiunii”, a declarat liderul PNL.