Ludovic Orban (PNL): „Moțiunea de cenzură intră în linie dreaptă. Mi-am propus ca obiectiv să strângem toate semnăturile în cursul acestei săptămâni” (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, luni, că toate semnăturile pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă vor fi strânse în această săptămână, urmând ca în acest interval de timp să se decidă și data la care va fi depus documentul în Parlament.



„Moțiunea de cenzură intră în linie dreaptă. În cursul acestei săptămâni vom finaliza toate discuțiile cu toate formațiunile politice și grupurile parlamentare, care sunt implicate în efortul de a pune punct acestei guvernări catastrofale pentru România. Mi-am informat colegii privind stadiul discuțiilor.



Mi-am propus ca obiectiv să strângem toate semnăturile în cursul acestei săptămâni și, de asemenea, în cursul acestei săptămâni, să stabilim data la care depunem moțiunea de cenzură și, evident, în funcție de data la care depunem moțiunea de cenzură, data la care se va dezbate și se va vota moțiunea de cenzură.



Repet, obiectivul PNL, încă de la începutul sesiunii parlamentare, a fost acela de a uni, de a coagula toate forțele politice parlamentare, care se găsesc în Opoziție, pentru a obține numărul de semnături în primă fază și ulterior numărul de voturi necesar pentru a asigura reușita moțiunii de cenzură”, a declarat Ludovic Orban.

