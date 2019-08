Ludovic Orban: PNL, negocieri pentru moțiune de cenzură și provocarea ALEGERILOR ANTICIPATE (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni că partidul pe care îl conduce dorește declanșarea unei moțiuni de cenzură și înlăturarea guvernului Dăncilă de la Palatul Victoria.

Liderul liberalilor a mai afirmat că obiectivul este provocarea alegerilor anticipate.

