PNL, negocieri cu toate partidele de Opoziție. Ludovic Orban: Vom negocia individual și cu parlamentari PSD, care par dispuși să susțină moțiunea de cenzură (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat că liberalii poartă negocieri cu toate partidele parlamentare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură, cu excepția PSD, dar a recunoscut că vor purta discuții și cu anumiți social-democrați, care par dispuși să suțină demersul opoziției.

„Vom purta discuții individual și cu parlamentari PSD, care sunt dispuși să suțină moțiunea de cenzură. Vom depune moțiunea de cenzură când vom avea cele mai mari garanții că aceasta va fi adoptată. (...) Suntem deschiși la consultări, la orice propuneri și opinii pe care le lansează partenerii noștri”, a afirmat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă demersul ar putea dura mai mult de o săptămână, președintele PNL a răspuns: „Noi vrem să o depunem cât mai repede posibil”.

„Parlamentarii PNL au semnat moțiunea de cenzură, pe un text care pleacă spre partenerii de negocieri. În momentul în care se creează o susținere pe o variantă de text de moțiune de cenzură, semnăturile se vor strânge de la toți cei cu care discutăm și vom ajunge în plen să depunem această moțiune de cenzură”, a adăugat deputatul PNL Raluca Turcan, care a precizat că liberalii s-au întâlnit, miercuri, cu reprezentanții USR, PMP, UDMR și ALDE, urmând să se întâlnească și cu cei de la Pro România în curând.

