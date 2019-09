Ludovic Orban (PNL): Parlamentarii să voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, dacă mai au o urmă de respect față de România și înțeleg binele țării (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a afirmat joi că nu se mai „obosește” să îi ceară demisia premierului Viorica Dăncilă, pentru că deja ar fi avut o mie de motive să o facă „dacă avea o urmă de bun simț”.



„Nu poți ca și guvern în exercițiu să fii atât de insensibil la toate vocile care îți solicită să iei o decizie normală și de bun simț, și anume să trimiți o candidatură normală pentru funcția de comisar european. Rovana Plumb a avut probleme atât de integritate, cât și de neconcordanță din punct de vedere profesional și de background care nu au recomandat-o cu nimic, ci dimpotrivă au avut un rol determinant în respijngerea acestei candidaturi.



Readuc aminte că premierul Dăncilă a încălcat legea și a trimis candidatura fără să consulte Parlamentul României în comisiile de specialitate. Somez Guvernul ale cărui zile sunt numărate și sperăm că moțiunea de cenzură va fi adoptată. Dacă apucă până la moțiunea de cenzură o nouă propunere de comisar european să o facă cu consultarea președintelui România, cu acordul președintelui României, și cu consultarea Parlamentului României.



Nu mă mai obosesc să îi cer demisia lui Dăncilă, pentru că până acum ar fi avut o mie de motive să-și dea demisia dacă avea o urmă de bun simț”, a declarat Ludovic Orban, la sediul PNL, după respingerea Rovanei Plumb în Comisia juridică din Parlamentul European. (Detalii AICI)

În acest context, președintele liberalilor a invitat parlamentarii din toate partidele politice să voteze pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, dacă au „o urmă de respect” pentru țara lor și dacă înțeleg „care este binele României”.

„Cred că, dacă mai exista vreun parlamentar care să mai aibă vreun dubiu privind atitudinea pe care trebuie s-o aibă la moțiunea de cenzură, aceste dubii sper că s-au risipit. Orice parlamentar, care are o urmă de respect față de țara lui, care înțelege care este binele României, nu are de făcut decât un singur lucru, și anume să voteze moțiunea de cenzură”, a adăugat Ludovic Orban.

