Ludovic Orban: PNL nu o susține pe Renate Weber pentru funcția de Avocat al Poporului, pentru că ea a exportat trasesimul politic la nivel european, iar ALDE nu a primit încrederea românilor

Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, miercuri, că liberalii nu o susțin pe Renate Weber, propunerea ALDE pentru funcția de Avocat al Poporului, potrivit Agerpres.

„Noi am susţinut candidatul propus de partenerii noştri din Opoziţie, de USR, în persoana lui Peter Eckstein Kovacs, am avut o înţelegere cu partenerii de la USR şi vedem ce se întâmplă la vot. (...) În ceea ce o priveşte pe Renate Weber, ea a fost candidatul PNL pentru PE în 2014, a fost aleasă pe listele PNL, după care a părăsit partidul şi a exportat traseismul politic la nivel european.

Nu putem să o susţinem, cu atât mai mult cu cât a fost candidat din nou din partea ALDE şi fiind candidat din partea ALDE alături de ceilalţi candidaţi, nu au primit încrederea cetăţenilor români, nefiind capabili să treacă pragul electoral de 5%. Faptul că se vine cu un astfel de candidat, care practic a fost invalidat prin votul cetăţenilor, arată foarte clar că târguiala din interiorul coaliţiei este mai importantă decât nevoia de a da României un conducător al instituţiei Avocatului Poporului care să acţioneze în interesul cetăţeanului, nu în interesul camarilei aflate la Putere", a declarat Orban la RFI.