PNL nu poate să nu constate „un partizanat evident în favoarea PSD, care a fost manifestat sistemic de ani buni în deciziile” Curții Constituționale a României, a declarat premierul interimar Ludovic Orban, luni, după ce instituția fundamentală a denunțat decizia președintelui Iohannis de a-l renominaliza pe prim-ministrul demis prin moțiune de cenzură.

„Atât pe vremea în care Dragnea era președintele Camerei Deputaților, cât și astăzi, nu putem să nu constatăm un partizanat evident în favoarea PSD, care a fost manifestat sistemic de ani buni în deciziile PSD. Personal, nu pot să înțeleg pe ce text constituțional se bazează această decizie. De altfel, trebuie să vă spun că, în cuprinsul comunicării făcute de CCR, CCR se contrazice. CCR invocă o decizie CCR privitoare la un proiect de revizuire a Constituției, care a avut loc în anul 2014, uitând că, în anul 2014, prin decizia nr. 875, a statuat privitor la CCR faptul că acele pronunțări ale CCR privitoare la inițiative de revizuire a Constituției, care nu au fost materializate, care nu au fost adoptate, nu pot face parte din jurisprudența CCR”, a declarat Ludovic Orban.

Declarația șefului PNL vine în contextul în care Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea conflictului între președintele Klaus Iohannis și Parlament privind desemnarea pentru a doua oară a lui Ludovic Orban în funcția de premier. Decizia judecătorilor constituționali nu îi interzice lui Iohannis să îl nominalizeze pe Orban ca premier, dar îi impune să aleagă un prim-ministru ce poate strânge o majoritate în Parlament. (Detalii AICI)

Întrebat dacă mai există vreo șansă ca alegerile anticipate să fie declanșate chiar și după decizia CCR de luni, Ludovic Orban a răspuns: „Cu siguranță”.

Întrebat care va fi omul propus de liberali pentru formarea noului cabinet, în siajul deciziei luate luni de CCR, Ludovic Orban a explicat: „Propunerea de premier a pnl este cunoscută”.

Referitor la posibilitatea de a-și depune mandatul de premier desemnat odată cu poziția instituției fundamentale, Ludovic Orban a explicat: „Atât timp cât președintele m-a însărcinat să formez guvernul, am format guvernul, am prezentat programul de guvernare. Toți miniștrii cabinetului pe care l-am propus a traversat etapa de audieri cu fruntea sus, (...) arătând că sunt de 10 ori mai buni decât toți habarniștii puși în fruntea ministerelor de PSD. Normal, conform regulamentului, ne-am prezentat astăzi pentru votul de învestitură”.

„Dacă citiți Constituția, veți vedea că președintele nu e constrâns să numească un premier de la un partid. Există o procedură constituținală bine stabilită, că doar dacă un partid a obținut 50% plus 1, atunci președintele este obligat să numească un candidat de la același partid. Eu cred că în toate deciziile pe care la ia CCR cel mai important lucru este litera și spiritul Constituției.Sigur că trebuie să așteptăm motivarea. Din punctul meu de vedere, procedura trebuia să se deruleze. Simpla comunicare a unei decizii nu trebuia să blocheze ședința. Mă întreb cine blochează învestirea guvernului? Noi sau PSD?”, a adăugat Ludovic Orban.



