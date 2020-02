Parlamentarii PNL nu vor vota pentru învestitura următoarelor două guverne, astfel încât să fie declanșate alegerile anticipate, a declarat premierul Ludovic Orban, subliniind că jumătate dintre cei care „se bucurau” miercuri de demiterea cabinetului de miniștri nu vor mai face parte din viitorul Parlament.

„Pentru a favoriza obiectivul alegerilor anticipate este nevoie de căderea succesivă a două guverne. Parlamentarii PNL nu vor vota învestirea a două guverne succesive doar din acest motiv, pentru a ajunge la anticipate. Cei care se bucurau azi că a picat Guvernul Orban nu au înțeles că vom ajunge la anticipate și jumătate dintre ei nu vor mai fi în următorul Legislativ”, a declarat Ludovic Orban, la Digi 24, potrivit G4Media.ro.

Învestit cu 240 de voturi, dar demis 261, Ludovic Orban a explicat că diferența a fost făcută de decizia parlamentarilor UDMR de a se alătura demersului inițiat de PSD.

„Nu s-a întâmplat mare lucru în Parlament, lipsesc cele 30 de voturi ale UDMR care au votat învestirea Guvernului Orban. În înțelegerea pe care am avut-o cu UDMR am asigurat că nu dăm ordonanță de urgență pe alegerea primarilor în două tururi. E drept, nu am dat ordonanță, dar ne-am asumat răspunderea, iar cei de la UDMR s-au simțit eliberați de înțelegerea noastră. Și-au făcut o socoteală și au văzut că pot pierde 14-15 primari, dintre care 3 primari de municipii”, a adăugat Orban.

Administrația Prezidențială a prezentat calendarul consultărilor de la Palatul Cotroceni, în condițiile în care președintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare la o serie de discuții pentru emanarea unui nou cabinet guvernamental, ce vor avea loc joi, începând cu ora 12:00. (Detalii AICI)

Parlamentul României a retras încrederea Guvernului Orban, printr-o moțiune de cenzură depusă de PSD și UDMR și de 261 de parlamentari. La demersul celor două formațiuni s-au raliat și parlamentarii Pro România.

Odată cu demiterea Guvernului Orban, opoziția a reușit să blocheze modificarea legislației electorale pentru ca primarii să fie aleși în două tururi, dar a deschis în același timp drumul pentru declanșarea alegerilor anticipate. B1.RO a analizat drumul spre anticipate și a enumerat principalele scenarii post-moțiune. (Detalii AICI)

„Este nevoie de câțiva pași politici. Acești pași vor fi făcuți într-o succesiune foarte rapidă. Voi convoca partidele parlamentare la o sesiune de consultări, care începe mâine, la ora 12.00. Mâine seara, după ce voi termina toate consultările, probabil voi anunța deja persoana desemnată pentru a forma un nou guvern.

În acest moment, soluția cea mai corectă pentru România este întoarcerea la electorat. Trebuie să avem alegeri parlamentare și o majoritate parlamentară care sprijină acest efort de reformare, acest efort care vrea să facă economia performantă, care vrea să îmbunătățească în defintiv viața omului de rând. Avem resurse, avem partide care sunt real partide construite democratic, care vor să se implice, care se vor pune la dispoziția românilor. Și, da, mă voi implica și în continuare pentru a construi, după alegerile parlamentare, o majoritate solidă care să vină cu reforme profunde în beneficiul românilor. O majoritate solidă care duce România mai departe. Primul pas spre anticipate a fost făcut. Următorul pas va fi făcut mâine după consultări”, declara Klaus Iohannis (Detalii AICI), marți, la Palatul Cotroceni, după demiterea Guvernului Orban.

De altfel, opoziția n-a pierdut nicio secundă. Remus Pricopie, rectorul SNSPA, este omul propus de PSD și Pro România pentru funcția de premier al României, a anunțat Marcel Ciolacu, președintele interimar al social-democraților. (Detalii AICI)

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va participa la consultările de la Palatul Cotroceni, dar nu va face o propunere de prim-ministru. (Detalii AICI)