Ludovic Orban: PNL nu va vota moțiunea depusă de PSD împotriva ministrului Sănătății. Mi se pare ridicol să depui o moțiune după o lună de mandat (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă, în conferința de presă de la finalul Biroului Politic Național al PNL, că parlamentarii liberali nu vor vota moțiunea simplă pe care PSD a depus-o împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu.

”Există un principiu elementar al solidarității guvernamentale. În mod evident, PNL nu va vota moțiunea depusă de PSD împotriva colegului nostru de coaliție care girează poziția de ministru al Sănătății. De altfel, mi se pare ridicol să vii, să depui (o moțiune – n.r.) după o lună de mandat, în condițiile în care cred că e nevoie de o durată minimă de timp pentru a face o minimă evaluare privind activitatea unui ministru”, a declarat Ludovic Orban.

