Ludovic Orban, președintele PNL, i-a cerut, luni, premierului Viorica Dăncilă să retragă candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pe Transporturi, în condițiile în care „nu are șasă să treacă de votul comisiei pe specialitate”, menționând că „încă poate fi evitată rușinea”.



„Revin, din nou, cu o somație adresată încă-premierului Dăncilă să retragă candidatul pentru funcția de comisar european. Șansele candidatului propus în mod ilegal de premierul Dăncilă împotriva prevederilor legale sunt nule. Este un candidat, care nu are șanse să treacă de votul Comisiei de specialitate. Acest lucru este evident pentru orice om, care cunoaște cât de cât poziționarea grupurilor politice la nivelul Parlamentului European și mai ales exigențele care există la nivelul UE și Parlamentului European privitor la criteriile de integritate și de competență necesare pentru validarea candidaturii unui comisa european.

Suntem în ceasul al 12-lea. Încă poate fi evitată rușinea ca un candidat român pentru postul de comisar european să fie respins în Parlamentul European. O someză pe Dăncilă să ia această decizie sau altfel să știe că va purta, în calitate de președinte PSD și premier, singura răspundere a acestui eșec major”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.