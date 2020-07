Premierul Ludovic Orban a subliniat, joi seară, în direct pe B1 TV, că obiectivul PNL este să scoată „complet PSD din București”. Liderul liberalilor a explicat că ar prefera „o formulă comună și la sectoare, și în Consiliul General, și în consiliile locale”, dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, formațiunea este gata să intre în competiție cu variante proprii.

