Ludovic Orban a anunțat, luni seară, că PMP, USR, UDMR, ALDE și grupul minorităților naționale vor susține învestitura Guvernului PNL, precum și că „numeric, astăzi” peste 233 de parlamentari au anunțat că vor vota favorabil pentru instalarea viitorului cabinet de la Palatul Victoria.

„În cursul zilei de astăzi am finalizat discuțiile și am semnat acordurile, în conformitate cu mandatul care mi-a fost acordat de Biroul Politic Național al PNL, toate acordurile și înțelegerile, pe care le-am negociat anterior cu partenerii, care au fost alături de noi în susținerea moțiunii de cenzură și care sunt alături de noi în procedura de învestire a Guvernului. Practic, am obținut, astăzi, sprijinul, în urma acordurilor, din partea grupului minorităților naționale, PMP, USR, UDMR și ALDE”, a declarat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului.

Președintele PNL a mai precizat că, în prezent, peste 233 de parlamentari au dat asigurări că vor susține învestitura Guvernului Orban. El a mai precizat că, în urma discuțiilor cu formațiunile ce și-au manifestat susținerea pentru învestitura Guvernului Orban, este de așteptat ca maxim un legiuitor să absenteze de la votul de săptămâna următoare.

„Pot sa va spun ca numeric astazi am depasit cifra de 233 de parlamentari care susțin învestirea Guvernului. Sigur, negocierile continuă, pentru că vrem să ne luăm o marjă pentru cazul în care apar absențe neașteptate, dar în discuțiile pe care le-am avut cu partenerii nivelul de mobilizare este maxim. Din discuțiile avute maxim o absență este așteptată din partea tuturor grupurilor parlamentare, care susțin Guvernul. Deci evaluarea mea pesimistă s-a dovedit a fi o evaluarea care a fost depășită de realitate. Cred că putem conta pe 224 de parlamentari prezenți, care ne oferă o garanție în plus ca alături de parlamentarii individuali cu care avem înțelegeri, vom putea asigura cvorumul și învestirea Guvernului. Minim 233 de parlamentari prezenți în ziua de luni și, de asemenea, voturile necesare pentru învestirea Guvernului”, a mai afirmat Ludovic Orba.

Întrebat ce crede despre zvonurile cum că parlamentarii PSD vor avea o abordare dură la audierile miniștrilor propuși din cadrul comisiilor de specialitate, Ludovic Orban a răspuns: „Am încredere în candidații de miniștri. Sunt oameni bine pregătiți, integri, care cunosc situația existentă în fiecare domeniu, care pot să răspundă la orice fel de întrebare pusă din partea parlamentarilor din comisiile de specialitate în care vor fi audiați. Sigur, există o aritmetică. Toată lumea știe că sunt comisii de specialitate, unde există o majoritate PSD-Pro România și, în mod evident, votul nu va fi acordat în funcție de competențele, integritatea și profesionalismul colegilor mei, ci probabil o să fie un vot politic. Ca atare, important este ca miniștrii propuși de noi să arate foarte clar că știu despre ce este vorba, că sunt stăpâni pe domeniu, că au soluțiile potrivite. Sunt convins că vor fi miniștri foarte buni. (...) Avizul este consultativ”.

