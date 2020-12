Ludovic Orban: PNL poate forma o majoritate parlamentară. Sunt posibili parteneri cei de la USR-PLUS și UDMR / Demisia mea, un gest de demnitate și onoare (VIDEO)

Ludovic Orban a vorbit, marți, despre demisia sa de la Palatul Victoria și despre șansele PNL de a contura o majoritate parlamentară. Liderul libralilor a susținut că depunderea mandatului de premier a fost un gest de demnitate și onoare. A mai spus că a vrut astfel să arate că ține cont de voința românilor, exprimată la alegerile de duminică. Despre viitoarea majoritate parlamentară, Orban a spus că aceasta poate fi conturată în jurul PNL, alianța USR-PLUS și UDMR fiind posibili parteneri.

„Am considerat că e un gest de onoare și demnitate să fac acest gest. Am făcut gestul din motivele explicate”, a declarat Orban, despre demisia sa din funcția de premier.

Întrebat de ce a demisionat de la Palatul Victoria, nu de la șefia PNL, el a răspuns: „Am vrut să arăt că nu mă cramponez de funcția de premier, că am ținut cont de voința exprimată. Dar trebuie să-i luăm în calcul și pe cei care au tăcut și nu au venit la vot. Demisia se dă din decizie personală”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.