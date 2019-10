Ludovic Orban a declarat că PNL este pregătit de mult timp să preia guvernarea și că are specialiști de foarte bună calitate, ce pot veni cu soluții la problemele pe care Guvernul Dăncilă le lasă în urmă.

Liderul liberalilor a declarat că PNL vrea un guvern suplu, de până în 17 ministere, deoarece „nu faci ministere să creezi posturi pentru politruci”.

Orban a mai spus că va prezenta lista cu miniștrii propuși de PNL abia după ce se vor termina consultările de la Cotroceni și vor avea loc discuții în forurile de conducere ale partidului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.