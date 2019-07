Orban (PNL): Am depus proiectul de revizuire a Constituției. Propunem ca referendumul să fie organizat odată cu prezidențialele (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pentru B1 TV, că liberalii au terminat deja proiectul de revizuire a Constituției, pornind de la votul exprimat de români la referendumul din 26 mai.

Proiectul de revizuire a Constituției necesită adoptarea tot prin referendum, iar PNL propune ca acesta să aibă loc odată cu alegerile prezidențiale, în toamna acestui an.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.